Заиграевский район, Бурятия, , 08:23 — REGNUM В Заиграевском районе Бурятии перед судом предстанет мужчина по обвинению в истязании ребёнка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

37-летний местный житель проживал со своей сожительницей и её 11-летней дочерью на территории дачного товарищества. По версии следствия, с августа по декабрь 2020 года он регулярно наказывал девочку, нанося ей удары руками по голове. Дело дошло до того, что 11 декабря она решила возвращаться домой после уроков.

«Она провела ночь в подъезде одного из домов в городе Улан-Удэ и наутро направилась к знакомой местной жительнице. Женщина, зная, что ребенка разыскивают, сразу позвонила в правоохранительные органы», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.

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