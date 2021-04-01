Сеул, , 08:25 — REGNUM 1 апреля в Южной Корее началась вакцинация от COVID-19 населения в возрасте старше 75 лет. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

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По их словам, для вакцинации будет использована вакцина американской компании Pfizer.

Известно, что в общей сложности прививки препаратом американской компании получат более 3,5 млн пожилых людей в возрасте старше 75 лет.

Отмечается, что пожилые люди страны могут пройти вакцинацию в 46 государственных медицинских центрах, которые оборудованы специальными холодильными камерами, чтобы обеспечить возможность хранения вакцины при сверхнизкой температуре. К июлю 2021 года необходимое холодильное оборудование будет установлено в 254 пунктах вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта в Южную Корею прибыла вторая партия вакцины Pfizer.

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