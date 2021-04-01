Ижевск, , 08:23 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 1 апреля выявили 77 новых носителей коронавируса. Накануне было подтверждено 78 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 30 827 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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В числе новых носителей инфекции — двое детей в возрасте до 14 лет и 19 человек старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 77 человек, всего в республике выздоровел с начала пандемии 27 371 человек. 386 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом в регионе, за минувшие сутки скончался один житель республики.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 3070 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 31 марта в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 44 067 человек. Второй компонент препарата получили 32 154 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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