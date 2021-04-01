Берн, , 08:23 — REGNUM Места достройки газопровода «Северный поток — 2» достигло российское судно-трубоукладчик «Академик Черский». Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе компании Nord Stream 2 AG, которая контролирует реализацию проекта.

Корабль выдвинулся из Калининградской области в территориальные воды Дании 30 марта. В настоящее время для укладки труб газопровода задействовали баржу «Фортуна».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля вице-премьер России Александр Новак заявил, что «Северный поток — 2» построен уже на 95%. 19 марта председатель австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле выразил надежду на то, что проект укладки этого газопровода будет завершен до конца.

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