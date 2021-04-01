Нур-Султан, , 08:23 — REGNUM В Казахстане за минувшие сутки выявили 1873 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 1 апреля сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Среди регионов республики наибольшее число новых случаев обнаружено в Алма-Ате — 515, Нур-Султане — 512, Алма-Атинской области — 220, Западно-Казахстанской области — 98.

Общее число случаев достигло 246 854, выздоровели 220 313 пациентов, скончались 3060 человек. С 1 августа 2020 года в Казахстане зарегистрировали 50 618 случаев пневмонии коронавирусного типа, выздоровел 48 251 человек, скончались — 692 пациента.

Отметим, с начала марта в Казахстане наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Число новых случаев заражения коронавирусом 1 марта составляло 622.

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