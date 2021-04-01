Барнаул, , 08:22 — REGNUM В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, на утро 1 апреля от коронавируса привились 26 092 человека (+3239 за последние сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона.

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Также известно, что из общего числа 26 092 человек (+1469 за сутки) получили первую прививку и 66 140 человек полностью привиты (+1770 за сутки).

Всего в регион поступило 124 017 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2, «Гам-Ковид-Вак».

Как сообщало ИА REGNUM, это на 28 375 комплектов больше, чем было на прошлой неделе.

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