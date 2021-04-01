Красноярск, , 08:22 — REGNUM Красноярская природоохранная прокуратура проводит проверку по факту обнаружения трупов животных вблизи реки Енисей. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 апреля в краевой прокуратуре.

Незаконный скотомогильник близ Енисея Пресс-служба прокуратуры Красноярского края

На место происшествия выехал сотрудник прокуратуры. В проверке также принимают участие специалисты Россельхознадзора и службы по ветеринарному надзору.

Установлено, что в Березовском районе края в районе береговой полосы Енисея имеется несанкционированная свалка биологических отходов. При этом в акватории реки трупов животных проверяющие не обнаружили. По данным ведомства, местные жители также отрицают их нахождение в водном объекте.

Ветеринарная служба собирает останки животных и проводит отбор проб для определения наличия инфекции.

«После установления собственников животных виновные лица будут привлечены к предусмотренной законом ответственности», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, об обнаружении незаконного скотомогильника близ Енисея под Красноярском стало известно 31 марта. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил эколог, депутат горсовета Красноярска Сергей Шахматов («Зелёные»).

По его словам, туши мёртвых животных складировались «фактически в черте города за мостом 777».

»Мало того, всё это фактически плавает в небольшой заводи Енисея», — подчеркнул Шахматов, приложив фото мёртвого животного в воде.

Мёртвое животное в воде Скриншот со страницы Сергея Шахматова, Vk.com

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