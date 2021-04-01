Бразилиа, , 08:26 — REGNUM За истекшие сутки на территории Бразилии выявили свыше 90,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 апреля сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, за последние 24 часа в стране выявили 90 638 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 12 748 747.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 3869 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 321 515.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 11 169 937 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 84 494 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.