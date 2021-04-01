Ставрополь, , 08:20 — REGNUM У отравившихся жителей села Марьины Колодцы Минераловодского городского округа Ставропольского края диагностирована кишечная инфекция. Ни о какой холере речи не идет, сообщил 31 марта губернатор края Владимир Владимиров, опровергая информацию, распространяемую в соцсетях.

По его словам, ситуация в селе находится под контролем властей, медики оказывают помощь пострадавшим, угрозы жизни населения нет.

«Не знаю, кому нравится нагнетать страсти и провоцировать панику вокруг происшествия в Марьиных Колодцах. Никакой холеры там, к счастью, нет. Ротавирус, норовирус. И чье-то желание «хайпануть». <…> Ни о каком распространении инфекции в масштабах Минераловодского городского округа речи не идет», — написал Владимиров на своей странице в Instagram. Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта в селе Марьины Колодцы обратились за врачебной помощью с признаками кишечной инфекции 39 жителей, в том числе 24 ребенка. По данным Следственного комитета на 31 марта, число пострадавших увеличилось до 155 человек.

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