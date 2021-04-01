Джакарта, , 08:20 — REGNUM Начальник национальной полиции Индонезии Листио Сигит Прабово заявил, что виновником нападения на главное управления полиции в Джакарте была молодая девушка, сообщает Kompas.

В полиции заявили, что девушка 25 лет проживала на востоке Джакарты.

«Девушка — бывшая студентка одного из кампусов, выбывшая в пятом семестре», — заявил начальник полиции на пресс-конференции в главном управлении полиции.

Напомним, 31 марта молодая девушка проникла в управление полиции, выстрелив в охранников. Она произвела шесть выстрелов в офицеров до того, как её застрелили.

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