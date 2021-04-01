Хабаровск, , 08:26 — REGNUM Интернаты и дома престарелых в Хабаровском крае заработали в прежнем режиме — родственникам разрешено навещать пациентов, с соблюдением санитарных мер безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Карантин во всех 16 стационарах действовал с 24 апреля 2020 года. Весь прошедший год персонал работал вахтами по 14 дней. Сменный режим работы длился 24 смены, было задействовано около 580 работников стационарных учреждений. В изоляции находилось более трёх тыс. получателей социальных услуг.

С учетом медицинских противопоказаний привиты 2242 человека — это почти 100% подлежащих вакцинации обитателей стационаров.

Пожилым пока ещё не разрешается выходить в город, но встречи с родными и близкими не запрещены.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса, изменили в Рязанской области 31 марта. Пенсионерам смягчили некоторые требования.