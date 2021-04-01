Рим, , 08:20 — REGNUM За последние 24 часа на территории Италии выявили свыше 23,9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 апреля сообщает министерство здравоохранения страны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

По данным министерства, за минувшие сутки в стране выявили 23 904 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 3 584 899.

Также сообщается, что за это же время в Италии от COVID-19 скончались 467 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 109 346.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 3 193 622 человека прошли вакцинацию от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Италии за сутки было выявлено свыше 16 017 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.