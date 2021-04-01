Богота, , 08:17 — REGNUM За последние сутки в Колумбии выявили свыше 8,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 апреля сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты страны на своей странице в соцсети в Twitter.

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По данным министерства, за минувшие 24 часа в стране выявили 8646 новых заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 2 406 377.

Также указывается, что за этот же период в Колумбии от COVID-19 скончались 167 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 63 422.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 2 285 515 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Колумбии за сутки было выявлено 7952 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.