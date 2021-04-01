Барнаул, , 08:15 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 1 апреля, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2708 человек, причём 14 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (12 467 человек, +20 за последние сутки) и ОРВИ (27 037 человек, +76 за последние сутки).

Тяжелобольных насчитывается 260 (-6 за последние сутки), из них 93 (+4 за последние сутки) подключены к аппаратам ИВЛ. С начала учебного года коронавирус выявлен у 2288 детей (+6 за последние сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (47 236 человек, +99 за последние сутки) новый вирус победили 42 298 человек (+100 за последние сутки).

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