Бразилиа, , 08:15 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару назначил трех новых командующих всех родов войск вооруженных сил (ВС) страны. Он сообщил об этом 1 апреля в своем Телеграм-канале.

«Представляю новых командующих вооружёнными силами: адмирал эскадры Алмир Гарниер Сантуш, генерал армии Пауло Серхио Ногейра и генерал-лейтенант Карлош де Алмейда Баптиста», — говорится в сообщении бразильского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта стало известно, что командующие родами войск вооруженных сил Бразилии подали в отставку.