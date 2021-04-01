Токио, , 08:14 — REGNUM Японский автопроизводитель Nissan представил доработанную в подразделении Nismo версию вседорожника Patrol. Демонстрационное видео с автомобилем размещено на YouTube-канале Nissan Middle East.

Автопроизводитель оснастил модель развитым обвесом, модернизированной подвеской и доработанным мотором.

Мощность штатного 5,6-литрового силового агрегата V8 была увеличена с 400 до 428 «лошадей» (560 Нм). Мотор «трудится» в паре с семискоростной автоматической трансмиссией.

Модель также комплектуется 22-дюймовыми дисками, снижающими неподрессоренные массы на 4,5 кг, а в подвеске применены компоненты Bilstein.

В продаже новинка появится уже в апреле нынешнего года. Стоить автомобиль будет 105 тыс. долларов (около 7,9 млн рублей).

Ранее компания Nissan объявила о сокращении в США и Мексике объёма производства машин из-за дефицита полупроводниковых устройств.

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