Онгудайский район, Алтай, , 08:12 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки зарегистрировано 12 новых случаев заражения коронавирусом. В числе заразившихся двое детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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«Коронавирус подтвердился у трёх жителей Онгудайского района, у двух жителей города Горно-Алтайска, у двух жителей Майминского района, у двух жителей Шебалинского района, у жителя Кош-Агачского района, у жителя Турочакского района, у жителя Усть-Канского района», — отметили в штабе.

Таким образом, всего с начала пандемии в регионе выявлено 16 685 случаев заражения. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 16 289 человек, в том числе 21 за последние сутки. Общее число подтверждённых тестов на коронавирус достигло почти 194 тысяч.