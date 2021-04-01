Вашингтон, , 08:13 — REGNUM В США благодаря ускорению процесса вакцинации прививки от COVID-19 получили уже почти 75% граждан старше 65 лет. Об этом президент США Джо Байден заявил в интервью, которое 31 марта вышло в эфир телеканала ESPN.

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По словам Байдена, Соединённые Штаты приблизились к тому, что «будут вакцинированы 75% людей старше 65 лет — наиболее уязвимая часть населения», в связи с чем скорость распространения коронавируса должна «значительно снизиться».

Также президент США подверг критике власти тех штатов, которые слишком быстро, по его мнению, смягчают введённые из-за пандемии санитарные ограничения.

Джо Байден «Я не понимаю, почему мы не руководствуемся научными данными»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники завода американской фармацевтической компании Johnson & Johnson в городе Балтимор (штат Мэриленд) неправильно смешали компоненты вакцины против коронавирусной инфекции и испортили 15 млн доз препарата.

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