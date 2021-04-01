Киев, , 08:09 — REGNUM Сборная Казахстана по футболу сыграла вничью с командой Украины в отборочном турнире чемпионата мира 2022, сообщает 1 апреля издание Sports.kz.

Первый гол на 20-й минуте забил украинский футболист Роман Яремчук. Однако на 59-й минуте Серикжан Мужиков выровнял счет. Игра закончилась вничью — 1:1.

По итогам игры в Киеве сборная Казахстана набрала одно очко. В группе D отборочного турнира первое место занимает Франция — семь очков, далее следуют Украина — три очка, Финляндия — два очка, у Боснии и Герцеговины и Казахстана — по одному.