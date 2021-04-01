Чебоксары, , 09:10 — REGNUM 31 марта в Чебоксарах подвели итоги электронного аукциона по строительству магистральной дороги в микрорайоне Новый город. Его признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Речь идёт о строительстве магистральной дороги районного значения № 2 в границах микрорайонов №№ 4, 5 в жилом районе Новый город в Чебоксарах. Согласно протоколу от 31 марта, электронный аукцион на проведение работ по строительству «признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончанию срока подачи заявок не подано ни одной заявки».

Напомним, заказчиком являлось чебоксарское МБУ «Управление капитального строительства и реконструкции», начальная цена контракта превысила 302,7 млн рублей. На строительство выделяются средства из федерального бюджета, республиканской и муниципальной казны.

При подписании контракта дорогу должны были проложить до декабря 2021 года.

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