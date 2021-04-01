Кишинёв, , 08:12 — REGNUM Большинство депутатов парламента Молдавии поддержали предложение правительства республики ввести режим чрезвычайного положения (ЧП) в стране. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

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За введение чрезвычайного положения проголосовали 52 депутата от партии «Шор» и «Партии социалистов». Режим ЧП введён с 1 апреля по 30 мая и может быть продлён. Ограничения, которые будут действовать в этот период, должна определить чрезвычайная комиссия.

Планируется ввести специальный режим передвижения в стране, ограничительные меры при въезде из-за границы и выезде из страны, а также запрет проводить массовые мероприятия.

Стоит отметить, что во время режима ЧП в Молдавии запрещается проводить выборы и референдумы. Президент республики Майя Санду ранее неоднократно заявляла, что будет добиваться проведения досрочных парламентских выборов. Экс-президент Молдавии, председатель «Партии социалистов» Игорь Додон заявил, что не допустит этого, пока в стране сложная эпидемиологическая обстановка.

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