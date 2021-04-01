Самара, , 08:16 — REGNUM Комиссию, которая бы урегулировала школьные конфликты между педагогами, школьниками и их родителями, предложил создать региональному родительскому собранию глава Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом он сообщил 31 марта на встрече с родителями школьников и учителями.

«Мы с вами знаем и вопиющие случаи унижения чести и достоинства педагога, и даже нападения на педагогов со стороны учеников. Нам стоит подумать над тем, чтобы создать конфликтную комиссию, чтобы родительское сообщество могло бы и разбирать эти конфликты, и выносить свой вердикт», — передает слова Азарова пресс-служба областного правительства.

Глава региона также отметил, что опыт работы этой комиссии можно будет внедрять во всех образовательных учреждениях региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре возбуждено уголовное дело после поножовщины в школе.