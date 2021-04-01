Самара, 1 апреля 2021, 08:16 — REGNUM Комиссию, которая бы урегулировала школьные конфликты между педагогами, школьниками и их родителями, предложил создать региональному родительскому собранию глава Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом он сообщил 31 марта на встрече с родителями школьников и учителями.
Глава региона также отметил, что опыт работы этой комиссии можно будет внедрять во всех образовательных учреждениях региона.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре возбуждено уголовное дело после поножовщины в школе.