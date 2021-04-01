Мехико, , 08:11 — REGNUM За минувшие сутки на территории Мексики от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 577 пациентов и потому их общее число превысило 203 тыс. Об этом 1 апреля сообщил замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети в Twitter.

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По его информации, на сегодняшний день суммарное количество летальных исходов от нового заболевания в стране возросло до 203 210.

При этом он уточнил, что на данный момент в Мексике 1 773 236 человек вылечились от нового заболевания. Также указывается, что общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране в настоящее время составляет 2 432 924.

Напомним, днем ранее в Мексике за сутки от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 807 пациентов.