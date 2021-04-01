Москва, 1 апреля, 2021, 08:06 — ИА Регнум. Укрепление рубля сдерживает нефтяной рынок

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Торги на Мосбирже 31 марта открылись снижение по иностранным валютам. На дневной сессии курс доллара снижался до 75,22 руб. Укреплению рубля способствовали снижение курса доллара, отсутствие падения цен на нефть, а также успешные аукционы проведенные Минфином РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

По итогам торгов 31 марта рубль незначительно укрепился к доллару и евро. Пара доллар/рубль снизился на 0,21%, до 75,69 руб., евро/рубль — на 0,15%, до 88,78 руб. Пара фунт/рубль повысилась на 0,08%, до 104,28 руб.

Министерство финансов России 31 марта разместило на первичных аукционах ОФЗ на общую сумму почти 355 млрд рублей. Спрос составил 444 млрд руб. Индекс RGBI вырос на 0,07%, до 145,61 пунктов.

30 марта доллар США сдал позиции в рамках коррекции на фоне появившегося интереса к риску после публикации статданных в Китае по деловой активности в производственном секторе и секторе услуг, которая оказалась выше прогнозных значений и значений за февраль.

Сегодня, 1 апреля, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $63,02. Торги на Мосбирже открылись небольшим ростом по иностранным валютам.

Укрепление рубля сдерживает нефтяной рынок, который оказался под давлением после того, как президент Франции Эмануэль Макрон Макрон ввел в стране четырехнедельный карантин.

Вряд ли изменится текущая ситуация по рублю. Ожидается, что пара доллар/рубль сохранит боковое движение в диапазоне 75,00−76,50 руб. до конца недели.

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