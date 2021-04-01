Джакарта, , 08:04 — REGNUM Посольство Российской Федерации в Индонезии призвало российских граждан в Джакарте воздержаться от посещения нескольких столичных регионов после попытки теракта у здания полиции, сообщает посольство через официальный телеграм-канал.

«Совершена попытка теракта у главного здания полиции в Джакарте. Рекомендуем пока воздержаться от посещения районов Blok M и прилегающих к нему», — сообщили в российском посольстве.

Как передавало ИА REGNUM, полиция застрелила неизвестного человека, подозреваемого в террористической деятельности, который ворвался в здание главного управления полиции в Джакарте 31 марта.

Подробнее в материале: В Индонезии застрелили напавшего на главное управление полиции

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