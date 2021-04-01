Дамаск, , 08:03 — REGNUM Одной из форм экономического терроризма является решение международной конференции в Брюсселе о выделении гуманитарной помощи Сирии без отмены односторонних санкций в отношении Дамаска. Об этом 31 марта говорится в заявлении на сайте сирийского внешнеполитического ведомства.

В документе сказано, что мероприятие, которое проводится уже пятый раз, превратилось «в орудие шантажа и давления на Дамаск». В заявлении подчеркивается, что западные страны активно поддерживают деятельность террористических группировок и сепаратистских структур.

В МИД страны отмечают, что подобные действия со стороны США и ЕС указывают на их стремление дестабилизировать обстановку в республике. Авторы заявления потребовали прекратить заниматься «хищением природных богатств Сирии и ее аграрной продукции» от государств, которые в рамках форума вызывались оказывать помощь сирийскому государству.

Кроме того, власти Сирии также осудили участие ООН на прошедшей в Брюсселе конференции, которая организовывалась без участия сирийского руководства, и назвали эту ситуацию «неуважением суверенитета страны и нарушением Устава ООН».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта постпред России в Брюсселе Владимир Чижов заявил, что ЕС не заинтересован в урегулировании Сирии, пока у власти в этой арабской республике находится президент Башар Асад.

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