Кемерово, , 08:02 — REGNUM В Кемеровской области за минувшие сутки выявлено 53 новых случая заражения коронавируса, что на два случая больше, чем накануне. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего в регионе подтверждено 33 362 случаев.

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Из них к настоящему времени выздоровели 32 424 человека, в том числе 52 за последние сутки. На лечении остаются 325 пациентов. Зарегистрирован один новый летальный случай среди пациентов с COVID-19.

«У мужчины 1950 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Прокопьевске», — отметили в штабе.

Таким образом, общее число жертв коронавируса за весь период пандемии достигло 613 человек.