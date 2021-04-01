Владивосток, , 08:17 — REGNUM ХК «Адмирал» включена в состав участников Чемпионата Континентальной хоккейной лиги на сезон 2021/2022 годов. Всего в новом сезоне будут выступать 24 команды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

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Возвращение главной хоккейной команды региона в КХЛ стало возможным благодаря поддержке губернатора Олега Кожемяко. Было подписано соглашение между правительством Приморья и администрацией Владивостокского морского порта о спонсорской поддержке «Адмирала».

"Поздравляю всех болельщиков, надеемся увидеть хорошую игру. Всё это время мы переживали, что «Адмирал» не играл в лиге. Тем не менее, хоккей возвращается в Приморье. Будем болеть за наших!» — сказал Олег Кожемяко.

Сезон 2020−2021 приморская команда была вынуждена пропустить в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, Континентальная хоккейная лига определила лучших игроков второго раунда Кубка Гагарина.