Токио, , 07:55 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 4,5 на севере Японии, сообщает японское метеорологическое агентство.

Эпицентр землетрясения располагался на территории префектуры Аомори. Глубина залегания очага сейсмособытия составила 70 километров. По предварительным данным, пострадавших в результате землетрясения не было. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов острова Гуам. Его очаг находился в 164 километрах от деревни Меризо на глубине 10 километров. Пострадавших не было.

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