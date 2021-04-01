Ульяновск, , 10:27 — REGNUM В Ленинском районе Ульяновска завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Тольятти, которого обвинили в обмане пенсионерок и хищении около 1 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

Перед судом предстанет 36-летний житель Тольятти. По версии правоохранителей, весной 2019 года он звонил на стационарные телефоны ульяновских пенсионерок и убеждал, что их близкие родственники якобы совершили преступление.

Следствием также установлено, что после этого, меняя голос, он представлялся пострадавшим как сотрудник силовых структур, требуя денег или золотые украшения за помощь в освобождении «родственников» от уголовного преследования.

Ущерб, нанесённый пострадавшим, оценивается почти в 1 млн рублей.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»). Дело передано в суд.

В надзорном ведомстве уточняют, что фигурант уголовного дела ранее был судим за кражи и мошенничество в Самарской и Ярославской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России мошенники усложнили схему обмана, чтобы выманить конфиденциальный пароль из СМС. Так, злоумышленники повторно звонят людям, которые в первый раз не попались на уловку, рассказывая подробности предыдущей попытки ограбления и пытаясь войти в доверие.

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