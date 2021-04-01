Оренбург, , 07:54 — REGNUM В Оренбурге определена дата старта месячника благоустройства. Чистить и мыть город после зимы начнут с 5 апреля, сообщает пресс-служба мэрии.

В рамках месячника 16 апреля пройдут районные субботники, 23 апреля — общегородской субботник, 30 апреля — окружные субботники.

К благоустройству и озеленению будут привлечены предприятия, организации и учреждения, расположенные на территории Оренбурга. Планируется ликвидация несанкционированных свалок, уборка в парках и скверах.

Напомним, в 2020 году с 1 апреля в Оренбургской области был введен режим самоизоляции из-за пандемии. В это же время стартовал месячник благоустройства в городе, но от массовых субботников отказались.