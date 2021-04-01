Тюмень, , 07:51 — REGNUM В Тюмени на пикетирующего у исправительной колонии №2 журналиста Алексея Кузнецова составлен протокол об административном правонарушении. Об этом он сообщил в социальных сетях.

Кузнецова обвиняют в неразрешённых съёмках на камеру режимного объекта: его здания, ограждения, спецмашины, сотрудников УФСИН и расконвоированных осуждённых. Дело рассмотрит 1 апреля Ленинский районный суд.

Напомним, журналист телекомпании «Крик-ТВ» из Екатеринбурга объявил 29 марата голодовку у стен ИК №2 в знак протеста за отказ в интервью с осуждённым за сексуальные действия в отношении несовершеннолетней Владимиром Д. Журналист Кузнецов утверждает, что у него на руках есть масса доказательств невиновности заключённого. В УФСИН России по Тюменской области пояснили первый отказ в интервью объективными причинами, второе заявление на встречу с заключённым находится на рассмотрении, однако журналист «использует демонстративно-шантажные методы для решения своего вопроса». Заключённого Владимира Д. посетил уполномоченный по правам человека в Тюменской области Сергей Миневцев, который в свою очередь добавил, что «про интервью осуждённый даже не заикнулся, у него есть адвокат, с ним и работает».

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