Анадырь, , 07:46 — REGNUM В селе Лорино на Чукотке 1 апреля стартовала юбилейная 30-я гонка на собачьих упряжках «Надежда-2021». В ней принимают участие 15 каюров из Чукотского и Провиденского районов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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Гонка включает 13 этапов: упряжки проедут по всем сёлам Чукотского района, через несколько населённых пунктов городского округа Эгвекинот и финишируют в Анадыре.

«Гонка на краю земли, любимая гонка Чукотки «Надежда», о которой знают в арктических регионах всего мира. Выход на старт — уже победа. Теперь вся Чукотка будет следить за соревнованиями и болеть за каждого из вас. Ждём каюров в столице Чукотки», — напутствовал участников губернатор Роман Копин.

Отметим, что каюры сделали прививки от коронавируса.

Общая протяженность маршрута — 1150 км, финиш запланирован в Анадыре 17 апреля.

В 2021 году «Надежда» посвящается 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Призовой фонд гонки из окружного бюджета составляет 4 млн рублей. Победитель получит 1 млн рублей, также запланированы призы от глав районов и спонсоров. Соревнования проводятся в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Как сообщало ИА REGNUM, из-за коронавируса в 2020 году на Чукотке отменили «Надежду» и праздник рыбаков «Корфест».