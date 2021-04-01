Ульяновск, , 09:30 — REGNUM В Ульяновской области постепенно освобождается коечный фонд, перепрофилированный ранее под ковидные стационары. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания оперативного штаба.

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По словам первого заместителя председателя правительства Екатерины Убы, в марте перепрофилированы следующие ковидные госпитали: один корпус госпиталя ветеранов войн, хирургический корпус ЦК МСЧ и инфекционное отделение Николаевской районной больницы. Здесь возобновляется плановый приём пациентов.

По данным властей, в настоящее время в Ульяновской области развёрнуто 1609 ковидных коек, свободно 505. В регионе остаются три основных ковидных госпиталя: ЦГКБ, ЦК МСЧ и Барышская районная больница.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно выявлено 50 824 случая заражения коронавирусом, вылечились 47 488 человек, умерли 969 пациентов.

Напомним, всего в регионе проведено 782 577 лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию в отношении 747 709 человек.