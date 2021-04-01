Топчиха, Алтайский край, , 07:36 — REGNUM В Топчихинском районе Алтайского края доживает свои последние дни единственный на всю округу филиал налоговой инспекции. Информацию о его закрытии корреспонденту ИА REGNUM подтвердила главный специалист-эксперт отдела по работе с налогоплательщиками Управления ФНС по Алтайскому краю Елена Антошкина.

Топчихинский район Алтайского края. Дверь бывшей школы села Лаврентьевка Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

По её словам, в рамках реализуемой ведомством оптимизации запросами селян в области имущественных налогов займется теперь Топчихинский филиал — МФЦ Алтайского края, а в пики нагрузок его специалистам помогут налоговые инспекторы на выезде.

Депутат местного райсовета Вячеслав Лаптев (КПРФ) данное известие считает издевательством над людьми.

«МФЦ не потянет! К примеру, я обычную справку об отсутствии судимости там больше 10 дней получал. А тут — налоговые вопросы: не решишь сразу — списывают деньги с карты или арестовывают счёт. Чтобы оперативно решить вопрос, приходится ездить за 100 километров — либо в Барнаул, либо в Алейск.

Как теперь разбираться со всеми налоговыми недочётами? Через Госуслуги? В селах нашего района проживает много стариков, у которых нет «личных кабинетов» и даже интернета нет! А проблем действительно много. То несуществующие земельные участки налогом облагаются (людям приходят квитанции об оплате).

Если раньше люди могли сходить в налоговую, разобраться с правам собственности, то теперь — как? У нас некоторые машины продавали, а спустя 5−10 лет им присылали квитанции с требованием оплаты транспортного налога. Причём некоторые об этом не знали, но всё уже оказалось у судебных приставов на исполнении.

У нас в районе 22 тысячи субъектов налогообложения, неужели нельзя выделить какую-то мизерную зарплату инспектору, который хоть как-то мог все эти проблемы разруливать?» — задаётся вопросом депутат Вячеслав Лаптев.

Аналогичного мнения придерживается местный предприниматель Ирина Петропавловская. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM она отметила, что ей часто приходится помогать пожилым односельчанам в вопросах оплаты налоговых квитанций.

«Одной женщине начислили сумму налога на собственность, которой у ней никогда не было. Она пошла и оплатила. Пояснила так: раз начислили — надо платить. Пришлось потратить немало времени и нервов, чтобы в налоговой вернули деньги бабушке», — пояснила Ирина.

Сама она в связи с закрытием филиала налоговой инспекции ожидает коллапса.

«У нас, когда время оплаты подходит, у кабинета сотрудника налоговой службы образуется внушительная очередь, я сама не раз по часу там сидела. И вот теперь и этот кабинет закрывают.

У нас так во всём, везде идёт оптимизация! Знаете, есть такая поговорка: «Где родился, там и пригодился». Так вот, это не про Топчихинский район. Сказать, что у нас все плохо — ничего не сказать», — считает предприниматель из Топчихи Ирина Петропавловская.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате административной реформы, анонсированной в ноябре 2020 года, численность госаппарата в России сократилась почти на 10%. По словам руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко, штатная численность ведомств в центральных аппаратах сократилась на 213 единиц, а в территориальных органах — на 31,6 тыс. единиц.

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