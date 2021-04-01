Гонконг, Китай, , 08:19 — REGNUM Суд в Гонконге 1 апреля признал семерых оппозиционеров, включая медиамагната Джимми Лая, виновными в организации и участии в незаконных акциях протеста летом 2019 года. Об этом сообщает радиостанция RTHK.

В числе обвиняемых, помимо Джимми Лая, находятся 82-летний правозащитник Мартин Ли, политический активист Альберт Хо и несколько бывших законодателей. В текущем судебном процессе им инкриминируется организация и участие в масштабной несанкционированной акции протеста, которая 18 августа 2019 года началась в парке Виктория. Обвиняемым грозит наказание до пяти лет тюрьмы.

До вынесения приговора планируются выступления адвокатов обвиняемых.

Как сообщало ИА REGNUM, магистратские суды Западного Коулуна Гонконга постановили, что девять обвиняемых в подрывной антикитайской деятельности должны ответить по закону за своё участие в незаконных митингах 2019 года.

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