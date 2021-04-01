Сеул, , 07:30 — REGNUM Южная Корея введет паспорта вакцинированных для привившихся против коронавирусной инфекции, заявил премьер-министр республики Чон Се Гюн в ходе пресс-конференции.

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Он заявил, что вернуться к нормальному образу жизни жители страны могут только после получения паспортов вакцинированных. Ожидается, что система будет введена уже в апреле 2021 года. Сейчас правительство Южной Кореи уже разработало соответствующие меры для ее эксплуатации.

Как сообщало ИА REGNUM, за 31 марта в Республике Корея выявили рекордное за последний 41 день число зараженных коронавирусом нового типа — 551 человека. Эксперты предполагают, что рост заболеваемости связан с установившейся теплой погодой и пренебрежительным отношением жителей страны к санитарным мерам.

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