Оренбург, 1 апреля 2021, 07:30 — REGNUM На трассах Оренбургской области могут появиться мобильные медпункты. Этот вопрос поднимался на заседании региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
Министерству здравоохранения рекомендовали рассмотреть вопрос о целесообразности создания и размещения мобильных пунктов оказания первой медицинской помощи в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий на автодорогах.
Напомним, в 2020 году на дорогах региона в результате ДТП погибли 259 человек.