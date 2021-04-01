Москва, , 07:43 — REGNUM В конце марта в Москве прошли чемпионат и первенство России по киокусинкай, участвовали более 1500 спортсменов из разных регионов страны — от Чукотки до Калининграда. Свою команду представила и Колыма, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Магадана.

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По результатам прошедших соревнований формируется официальная сборная команда России на Чемпионат и Первенство Мира и Европы.

Каратисты Полина Петрова, Мария Мухина и Татьяна Гончарова в разных весовых категориях представляли Магадан. По результатам соревнований первая вошла в ¼ финала. 3 место у Мухиной. «Золото» взяла Татьяна Гончарова в категории 16−17 лет. Она награждена специальным призом «За волю к победе» и вошла в официальный состав сборной команды России.

Благодарностью президента Федерации Киокусинкай России Валерия Пукас был отмечен руководитель Федерации киокусинкай Магаданской области Егор Аверин.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году Глеб Аксенов из Нерюнгри Якутии завоевал титул чемпиона мира по киокусинкай каратэ среди спортсменов 13−14 лет в весе до 55 кг.