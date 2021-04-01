Ульяновск, , 10:01 — REGNUM В Ульяновской области инвалиды могут пройти вакцинацию от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания оперативного штаба.

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Глава минздрава Виктор Мишарин проинформировал, что в Ульяновской области «есть возможность вакцинации маломобильных граждан на дому». По его словам, для этого родственники или сам гражданин должны обратиться в поликлинику или оставить заявку по телефону.

«После рассмотрения обоснованности подобной просьбы будет направлена выездная бригада для проведения вакцинации», — сказал министр здравоохранения.

Напомним, с начала пандемии Ульяновская область получила почти 65 тыс. доз вакцины от COVID-19, иммунизацию прошли более 49,7 тыс. жителей, из них двумя компонентами — 34,5 тыс. человек.

Отметим, что всего в регионе сделано 779 224 лабораторных исследования на коронавирус, по итогам тестов заражение SARS-CoV-2 подтверждено у 50 922 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе режим действия ограничительных мер продлили до 30 апреля, при этом ужесточив санитарно-эпидемический контроль в социальных учреждениях, в магазинах и общественных местах. Во многом это связано с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ.