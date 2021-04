Вашингтон, , 07:18 — REGNUM Американская администрация считает Китай «ведущим мировым правонарушителем» из-за позиции китайских властей по поводу ведения торговли и экономических отношений. Об этом говорится в докладе торгового представителя США Кэтрин Тай, опубликованном 31 марта на ее сайте.

По ее мнению, свидетельством такой деятельности КНР является ситуация с избытком мощностей в ряде отраслей промышленности. Кроме того, как отметила чиновник, Китай активно стремится наращивать потенциал в новых производственных сферах, в том числе и через реализацию программы «Сделано в Китае — 2025».

В документе подчеркивается, что США продолжат противодействовать этой «вредной торговой практике» со стороны КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта Федеральная комиссия по связи США (FCC) определила пять китайских компаний Huawei Technologies Co, ZTE Corp, Hytera Communications Corp, Hangzhou Hikvision Digital Technology Co и Zhejiang Dahua Technology Co, которые как считают американские власти, представляют угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов.

