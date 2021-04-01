Гавана, , 07:16 — REGNUM Куба начнет производство собственных ПЦР-тестов на выявление коронавирусной инфекции в апреле, заявил глава фармацевтической компании Biocubafarma Хосе Луис Фернандес Йеро в ходе пресс-конференции.

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«Мы будем готовы производить на острове все компоненты ПЦР-тестов на COVID-19, что поможет укрепить технологическую независимость в борьбе с пандемией коронавируса», — заявил он.

Ожидается, что на Кубе уже в мае произведут 30 тыс. тест-наборов.

Как сообщало ИА REGNUM, за 31 марта на Кубе выявили рекордное число зараженных коронавирусом нового типа с начала пандемии — 1051 человека. Отмечалось, что в марте 2021 года в республике была зафиксирована рекордная заболеваемость COVID-19.