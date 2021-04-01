Хабаровск, , 07:24 — REGNUM Хабаровск 29 мая отметит свой 163-й день рождения. В этот день на главных улицах краевой столицы пройдут массовые акции, традиционное шествие трудовых коллективов, а вечером планируется красочный фейерверк, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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К праздничной дате будет приурочена сдача нескольких жилых домов: трёх на улице Совхозной, одного — на улице Фрунзе, а также дома-долгостроя на улице Портовой. К открытию готовятся многофункциональный центр «Космопорт» в парке Гагарина, школа №58 после капитального ремонта и бассейн школы №30.

Праздничную программу дополнит арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск», который раскинется вдоль главной улицы города. В этом году его предлагается провести прямо на широкой проезжей части улицы Муравьева-Амурского.

Для комфортного пребывания горожан на празднике на улицах установят 30 биотуалетов и несколько десятков больших мусорных баков.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта, в праздник Благовещения, Венеция отметила свой 1600-й день рождения.