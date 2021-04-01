Москва, , 07:25 — REGNUM В России 1 апреля стартовал весенний призыв, в ходе которого на военную службу планируется направить более 134 тысяч граждан. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Весенний призыв пройдёт в 83 субъектах РФ. В нём не участвуют только Коми и Ямало-Ненецкий автономный округ, где призывные мероприятия проводятся только осенью.

«Особенностью весеннего 2021 года призыва граждан на военную службу является то, что к работе с призывниками будут допущены только сотрудники военных комиссариатов прошедшие вакцинацию от коронавирусной инфекции или переболевшие коронавирусной инфекцией и имеющие антитела», — отмечается в сообщении военного ведомства.

Все военные комиссариаты, призывные и сборные пункты полностью подготовлены к призыву — обеспечены бесконтактными термометрами, медицинскими масками, бактерицидными лампами и дезинфицирующими средствами. Созданы запасы медикаментов и медицинского оборудования. На склады завезено необходимое продовольствие и вещевое имущество.

Прямая линия по вопросам призыва граждан на военную службу начнёт работу с 15 апреля по телефонам 8 (495) 498-96-96 , 498−96 — 97, 498−96−98. График работы прямой линии: вторник и четверг с 10:00 до 12:00 по московскому времени.

Как сообщало ИА REGNUM, квота Адыгеи на отправку в войска новобранцев во время весенней призывной кампании составила 540 человек.

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