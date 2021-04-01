Ульяновск, , 09:20 — REGNUM Ульяновская область продолжает получать вакцины от COVID-19, каждые сутки прививаются до 3 тыс. жителей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания штаба по борьбе с коронавирусом.

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По словам регионального министра здравоохранения Виктора Мишарина, в настоящее время в области иммунизацию прошли 49 744 жителей, в том числе завершили её полностью (то есть вакцинированы двумя компонентами) 34 507 человек.

По данным властей, в едином листе ожидания находятся около 900 человек.

Напомним, 30 марта Ульяновская область получила 7,3 тыс. доз вакцины от COVID-19, с начала пандемии в регион передано 64 992 дозы.

Как сообщало ИА REGNUM, в области продолжают открываться аптечные пункты вновь созданной Ульяновской государственной аптеки. Она была реанимирована «для выполнения государственного задания по отпуску лекарств и медицинских изделий льготным категориям граждан по бесплатным рецептам». Всего открыто 34 аптечных пункта, в конце апреля 2021 года заработают ещё два.

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