Хабаровск, , 06:59 — REGNUM С 1 апреля в Хабаровске началась запись детей в первый класс, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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В Хабаровске ведётся обучение в 71 образовательном учреждении, в первые классы набирает дошколят 67 школ, гимназий и лицеев. В 2021 году планируется принять восемь тыс. первоклассников.

Школы, лицеи и гимназии будут принимать заявления от родителей, чьи дети прописаны в районе, к которому относится образовательное учреждение, запись будет вестись до конца июня.

В этом году в крае появились льготные категории, которые имеют право на первоочередную запись — это семьи военнослужащих и полицейских, а также те, старшие братья и сёстры которые уже учатся в школах. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, приём заявлений в первый класс начинается с 6 июля.

В 2020 году в Хабаровске за парты сели 7804 первоклассника, чтобы всем хватило мест, было открыто 15 дополнительных классов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине 1 апреля стартовала кампания по записи детей в первый класс на 2021—2022 учебный год. С утра от родителей поступило 1743 заявления по Южно-Сахалинску.