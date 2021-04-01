Ульяновск, , 06:54 — REGNUM В Ульяновскую область поступило ещё 7,3 тыс. доз вакцины от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания регионального штаба по борьбе с коронавирусом.

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Ульяновские власти отмечают, что каждую неделю регион получает 10 тыс. доз вакцины, 30 марта в область поступило 7,3 тыс. доз. Всего с начала пандемии передано 64 992 дозы.

По данным министерства здравоохранения, ежесуточно иммунизацию проходят 2 — 3 тыс. человек. В настоящее время в едином листе ожидания находятся около 900 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области на базе санаториев и профилакториев планируют охватить реабилитацией большинство пациентов, которые переболели COVID-19. До 15 апреля в регионе будет разработана комплексная программа реабилитации.

Напомним, всего в Ульяновской области лабораторно выявлено 50 922 случая заражения SARS-CoV-2, проведено 782 577 тестов на коронавирус. Под наблюдением остаются 8573 человека.

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