Москва, 1 апреля 2021, 07:24 — REGNUM Начальником штаба — первым заместителем командующего 15-й армией ВКС особого назначения (ОсН) назначен полковник Андрей Ревенок. Об этом 1 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Руководящему составу космических войск ВКС России Ревенка представил командующий космическими войсками — заместитель главнокомандующего ВКС генерал-полковник Александр Головко.
До нового назначения Ревенок занимал должность начальника Главного центра предупреждения о ракетном нападении 15-й армии ВКС ОсН. На этом посту Ревенка сменил полковник Сергей Сучков, ранее возглавлявший Главный центр разведки космической обстановки 15-й армии ВКС ОсН. Сучкова в этой должности сменил полковник Антон Оголев, являвшийся заместителем начальника штаба 15-й армии ВКС ОсН.
15-я армия ВКС ОсН занимается управлением орбитальной группировкой российских космических аппаратов, отслеживанием пусков баллистических межконтинентальных ракет и наблюдением за космическим околоземным пространством.