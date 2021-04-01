Абакан, , 06:50 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявлен у 16 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 апреля в правительстве республики.

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Всего в Хакасии на сегодняшний день выявлено 21 865 носителей коронавируса. За сутки выздоровели 40 жителей республики, за весь период пандемии — 21 122. Это 96,6% от числа выявленных носителей SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта в Хакасии было подтверждено 13 случаев заражения коронавирусом, выздоровели шесть человек.

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