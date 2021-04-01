Екатеринбург, , 06:48 — REGNUM Один из обвиняемых в громком убийстве свердловчанки Ксении Каторгиной Марат А. дал показания в суде. Он объяснил своё преступление давлением со стороны сообщников, пишут СМИ.

По данным Накануне.Ru, он рассказал в суде, что получил от сообщника угрозы. Якобы если тот не зарежет девушку, то тот расправится с его семьёй.

При этом на прошедшей ранее очной ставке с этим сообщником он утверждал, что осознавал свои действия. Как сообщало ИА REGNUM, убийство было совершено 10 декабря 2019 года. Каторгина собиралась продать свой автомобиль и приехала показать его возможным покупателям.